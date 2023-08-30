حجز 22 كلغ من الكيف ونصف مليار وأقراص “اكستازي” بباتنة

العملية أطاحت ببارون مخدرات وحجز عملة مزوّرة ببريكة

حجزت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بريكة جنوبي ولاية باتنة، كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة ومبالغ مالية مطابقة ومزورة.

وأفضت تحريات مصالح الشرطة التي استغرقت أسابيع إلى تحديد هوية شاب، يبلغ من العمر 30 سنة، علم أنه كان يستغل منزله الكائن بحي المجاهدين، كمخبأ لتجميع وترويج المخدرات نحو وجهات مختلفة بالمدينة وخارجها، وتمت مداهمة “الوكر” عقب استيفاء الإجراءات الخططية واستصدار إذن تفتيش نيابي من وكيل الجمهورية لدى محكمة الدائرة. وضبطت الفرقة المتدخلة المشتبه فيه متلبسا بالحيازة داخل منزله، فوضعت اليد على حصة معتبرة من المخدرات الصلبة، صنف كيف معالج، قدر وزنها الإجمالي بزهاء 22 كلغ، كانت موزعة على شكل صفائح في حقيبة ظهرية رمادية اللون، وداخل كيس خاص بمادة الدقيق.

وحجز المحققون، كمية من المؤثرات العقلية من نوع “اكستازي” زرقاء اللون، قدرت بـ98 قرصا، ومبلغا ماليا قدره 430 مليون سنتيم و3000 دج من عائدات الترويج، بالإضافة إلى أربع أوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة، وفتح تحقيق جزائي مع البارون الشاب، لتحديد مصدر ووجهة المخدرات والعملات المزورة، قبل تقديمه للنيابة المحلية لدى محكمة بريكة عن تهم متعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتقليد أوراق مالية رسمية.