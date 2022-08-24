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الجزائر

حجز 225 كلغ من مادة الزئبق الفضي المحظورة في وهران

الشروق أونلاين
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حجز 225 كلغ من مادة الزئبق الفضي المحظورة في وهران
ح.م
جانب من العملية

حجز أمن دائرة بئر الجير في وهران، نحو 225 كلغ من مادة الزئبق الفضي المحظورة، وقامت بتوقيف شخص واحد، حسب ما جاء في بيان لذات المصالح.

وجاءت هذه العملية النوعية بناء على معلومات مفادها حيازة شخص يملك محلا لبيع الأعشاب، على مادة الزئبق الفضي المحظورة. لتباشر مصالح الشرطة تحرياتها.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم توقيف المتهم وحجز 224.5 كغ من المادة المحظورة. وتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوف، لإحالته بموجب ذلك أمام الجهات القضائية.

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