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الجزائر

حجز 23 ألف أورو غير مصرح بها بمطار عنابة الدولي

محمد فاسي
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حجز 23 ألف أورو غير مصرح بها بمطار عنابة الدولي
المديرية العامة للجمارك
جانب من العملية

تمكن أعوان الجمارك بمطار “رابح بيطاط” الدولي بعنابة، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة قدر بـ 23 ألف أورو، لم يتم التصريح به وفق ما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وحسب بيان للجمارك، جاءت العملية إثر إخضاع مسافرة كانت بصدد السفر نحو مدينة إسطنبول عبر رحلة دولية لتفتيش جسدي دقيق، كشف عن حيازة المبلغ المالي دون التصريح به، في مخالفة صريحة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتندرج هذه العملية، التي نفذها أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، ضمن جهود الجمارك الجزائرية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز دورها في حماية الاقتصاد الوطني وضمان أمن المواطنين.

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