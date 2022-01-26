حجز 23 قنطار مخدرات مغربية وتوقيف 33 متاجرا بها

في حصيلة وزارة الدفاع الأسبوعية

نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جانفي الجاري، عدة عمليات أسفرت عن توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، مع إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بأزيد من 23 قنطارا من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 33 تاجر مخدرات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفارز للجيش أوقفت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت مفرزة أخرى خلال دورية استطلاع ببرج باجي مختار، مخبأ يحتوي على 7 أنظمة للتفجير عن بعد وقنبلة يدوية و9 سلاسل ذخيرة وكبسولات تفجير، بالإضافة إلى 285 طلقة من مختلف العيارات، كما تم كشف وتدمير 10 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تيزي وزو وبومرداس.

وأضاف المصدر أنّ مفارز مشتركة أوقفت، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 13 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 23 قنطارا و15 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 166857 قرص مهلوس، خلال عمليات مختلفة، عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 91 شخصا وضبطت 19 مركبة و151 مولد كهربائي و105 مطارق ضغط و13جهازا للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلا عن 62 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم حجز 7 بنادق صيد و3 مسدسات آلية و105,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و22120 وحدة من مادة التبغ بكل من عين ڨزام وورﭭلة والوادي وبسكرة وإن أمناس وميلة والمسيلة.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 7149 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف 239 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وتندوف وبشار.