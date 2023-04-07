حجز 25 ألف هاتف نقال وأجهزة بلوتوث وتحديد المواقع

الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية

تمكن أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني .

وجاءت العملية، حسب ما كشف عنه قائد فرقة الأمن والتحري ببئر خادم المساعد بعزيزي، بعد ورود معلومات إلى المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى بلديتي الدار البيضاء والرويبة بالجزائر مختصة في تهريب السلع أجنبية الصنع متمثلة في هواتف نقالة ذكية وإدخالها عبر الحدود الشرقية للوطن، يقودها شخص من جنسية أجنبية مقيم في الجزائر.

واستغلالا للمعلومات الواردة وبعد تكثيف عناصر الاستعلام، يقول المساعد بعزيزي، تم تحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن تخزين السلع المهربة، ليتم بعدها وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة في ظرف وجيز.

وأسفرت العملية على توقيف 4 أشخاص متورطين من بينهم 2 من جنسية أجنبية وحجز25 ألف هاتف ذكي، 800 سماعة بلوتوث، 1200 سماعة أذن، 350 ساعة ذكية وجهاز تحديد المواقع GPS، 3 سيارات سياحية، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابهم: جناية تهريب بضاعة أجنبية الصنع ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، جناية حيازة مخزن داخل النطاق الجمركي معد للتهريب، جنحة عدم التبليغ عن جناية التهريب، جنحة حيازة عتاد حساس.