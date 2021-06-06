حجز 3 قناطير “كيف” و1 كلغ من الكوكايين بوهران

تفكيك شبكة إجرامية دولية

تمكنت مؤخرا مصالح الشرطة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران، في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تختص في التهريب الدولي للمخدرات (راتينج القنب الهندي)، مع توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و40 سنة، من ذوي السوابق العدلية.

العملية النوعية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة وردَت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أحد الأشخاص يقوم بالتهريب والترويج الدولي لهذه السموم ضمن جماعة إجرامية منظمة، بعد عملية مراقبة وترصد وتتبع نشاطه الإجرامي، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه المتواجد بالناحية الشرقية للولاية، الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة وهران، كانت النتائج ايجابية بحجز داخله 10 كلغ من المخدرات (الكيف المعالج)، على شكل طرود وكل طرد يحتوي على 05 صفائح.

مواصلة التحقيقات الأمنية الدقيقة أسفرت عن الإطاحة بالممون الرئيس للمشتبه فيه، حيث تم استصدار إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص من محكمة وهران نحو محكمة السانية، أين كانت النتائج ايجابية بحجز 285 كلغ من المخدرات (راتينج القنب الهندي)، 01 كلغ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، 04 مركبات، دراجة نارية،11 مليون سنتيم من عائدات الترويج، 11 هاتفا نقالا، ومع تعميق التحقيقات الأمنية تمّ توقيف شريك لهما ثالث، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم بتهم التهريب الدولي للمخدرات من نوع الكيف المعالج، والمخدرات الصلبة (كوكايين)، شحنها، تخزينها، نقلها، ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، التهريب على درجة من الخطورة بما يهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني، الصحة العمومية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الوطن.

ق. ج