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الجزائر

حجز 3.7 كلغ كوكايين في كل من الوادي وبجاية

الشروق أونلاين
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حجز 3.7 كلغ كوكايين في كل من الوادي وبجاية
الأمن الوطني
قامت الوحدات العملياتية للأمن الوطني، من ضبط أكثر من 3 كلغ من الكوكايين وأزيد من 24 ألف قرص مهلوس في كل من ولايتي بجاية والوادي.

قامت الوحدات العملياتية للأمن الوطني، من ضبط أكثر من 3 كلغ من الكوكايين وأزيد من 24 ألف قرص مهلوس في كل من ولايتي بجاية والوادي.

وحسب بيان الأمن الوطني الصادر اليوم الأحد، 14 جانفي، فقد تمكنت مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي، “من شل نشاط أربع (04) شبكات إجرامية بكل من ولايتي الوادي وبجاية، مع توقيف 18 شخصا من بينهم امرأة، كانوا يتاجرون بالمخدرات والأقراص المهلوسة”.

وهي العمليات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط 3,7 كلغ من الكوكايين، 16860 كبسولة من نوع بريغابالين و7800 قرص من الإكستازي، وحجز مركبتين سياحيتين. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة يضيف البيان.

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