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الجزائر

حجز 31 كغ من الكوكايين بعد الإطاحة بشبكة تستورد المخدرات

الشروق أونلاين
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حجز 31 كغ من الكوكايين بعد الإطاحة بشبكة تستورد المخدرات

أسفر تحقيق ابتدائي فتحه مجلس قضاء الجزائر عن الإطاحة بشبكة تضم 13 شخصا وبحوزتهم 31 كلغ من الكوكايين وأكثر من 52 ألف قرص مهلوس.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فقد تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأسفرت التحريات عن ضبط شبكة تضم 13 شخصا وبحوزتهم 31 كغ من الكوكايين، و52250 قرص مهلوس و02 كغ من الكيف المعالج.

وعليه، أمر قاضي التحقيق بوضع 10 من المشتبه بهم رهن الحبس المؤقت وبإخضاع أحد المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية بينما استفاد متهمان اثنان من الإفراج.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشبكة الإجرامية تقوم باستيراد المخدرات والمتاجرة فيها عبر بعض ولايات الوطن، انطلاقا من مدينة تمنراست.

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