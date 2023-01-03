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الجزائر

حجز 38 ألف لعبة تحمل رموزا وألوانا غير أخلاقية في السوق الجزائرية

الشروق أونلاين
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حجز 38 ألف لعبة تحمل رموزا وألوانا غير أخلاقية في السوق الجزائرية
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حملة ضد الرموز غير الأخلاقية في السوق الجزائرية

كشف وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، عن حجز أكثر من 38 ألف لعبة من بينها أدوات مدرسية تحمل رموزا وألونا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي كلمة له خلال إشرافه على انطلاق حملة تحسيسية وطنية حول المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري، قال رزيق إن عملية الرقابة المنجزة في هذا الشأن أسفرت عن سحب وإتلاف 38542 وحدة من لعب أطفال وأدوات مدرسية تحمل ذات الألوان والرموز.

وقدرت القيمة إجمالية للمحجوزات بـ3.5 مليون دينار جزائري. حسب ما أكده وزير التجارة.

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الإثنين 26 ديسمبر في بيان، عن إطلاق حملة تحسيسية حول “المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا، تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”.

وستنظم هذه الحملة التحسيسية، بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلكين، في الفترة ما بين 3 و9 جانفي 2023 المقبل.

وتهدف المبادرة إلى “نشر الوعي لدى المستهلكين، والمتعاملين الاقتصاديين، حول المخاطر الناجمة عن تداول منتوجات تحمل هذه الرموز في السوق الجزائرية”، يوضح البيان.

وقد أشار بيان وزارة التجارة إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، “في ألعاب الأطفال، والأدوات المدرسية، والملابس، وحتى المصحف الشريف“.

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