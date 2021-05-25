حجز 4 قناطير من الدجاج غير الصالح للاستهلاك بباتنة

حجزت، مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة، الثلاثاء، 4 قناطير من لحم الدجاج الفاسد خلال عملية مراقبة تمت على مستوى الجهة الجنوبية للطريق الوطني رقم ثلاثة، بين دائرتي باتنة وعين التوتة.

وكانت مصالح الرقابة عاينت الحمولة التي كان يقودها صاحب الشاحنة، فتأكد أنها غير صالحة للاستهلاك بالنظر لتقرير طبيب بيطري ولعدم توفرها على دمغة الرقابة الطبية الواجب توفرها في اللحوم الموجهة للاستهلاك البشري ما استوجب تحويلها لعملية الإتلاف بأحد مراكز الردم التقني طبقا للإجراءات المعمول بها.

وبالتدقيق في التحريات اتضح أن صاحب المخالفة أنشأ مذبحا سريا في مرآب بإحدى بلديات دائرة عين التوتة مارس فيه عمليات الذبح بطريقة غير مرخصة.