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الجزائر

حجز 4 قناطير ونصف من الكيف المعالج بالأغواط

محمد فاسي
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حجز 4 قناطير ونصف من الكيف المعالج بالأغواط
المديرية العامة للجمارك
جانب من العملية

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 450 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، كانت محملة على متن شاحنة.

وحسب بيان لمديرية العامة للجمارك فإن العملية قد أسفرت عن حجز وسيلة النقل وتوقيف المتهم، الذي تم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الميداني المتواصل بين مصالح الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية، وتندرج ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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