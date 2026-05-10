-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ضبطوا في حالة تلبس:

حجز 4 ملايين قرص مهلوس وتوقيف 13 شخصا

الشروق أونلاين
  • 224
  • 0
حجز 4 ملايين قرص مهلوس وتوقيف 13 شخصا
ح. م
محكمة سيدي محمد.

أفادت محكمة سيدي محمد اليوم الأحد، 10 ماي، عن ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بحوالي 04 ملايين قرص مهلوس مع توقيف 13 شخصا من جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية و7 في حالة فرار.

وحسب ذات المصدر تم “إيداع عناصر الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية الموقوفين الحبس المؤقت ومتابعتهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة قصد البيع والنقل والتخزين والشحن والاستيراد للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية وجناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وجنحة التزوير واستعمال المزور وجنحة وضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات التقنية”.

مقالات ذات صلة
ناصري يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

ناصري يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

“لا تنمية محلية حقيقية دون إشراك المواطن في القرار”

“لا تنمية محلية حقيقية دون إشراك المواطن في القرار”

الأحوال الجوية

الأحوال الجوية

11 كتابا مدرسيا جديدا.. بذرة الإصلاحات التربوية تثمر

11 كتابا مدرسيا جديدا.. بذرة الإصلاحات التربوية تثمر

منتديات رقمية لتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم…

منتديات رقمية لتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم…

محتالون يورطون أصحاب بطاقات تعريف مسروقة أو ضائعة في جرائم مختلفة

محتالون يورطون أصحاب بطاقات تعريف مسروقة أو ضائعة في جرائم مختلفة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد