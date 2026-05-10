حجز 4 ملايين قرص مهلوس وتوقيف 13 شخصا

ضبطوا في حالة تلبس:

أفادت محكمة سيدي محمد اليوم الأحد، 10 ماي، عن ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بحوالي 04 ملايين قرص مهلوس مع توقيف 13 شخصا من جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية و7 في حالة فرار.

وحسب ذات المصدر تم “إيداع عناصر الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية الموقوفين الحبس المؤقت ومتابعتهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة قصد البيع والنقل والتخزين والشحن والاستيراد للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية وجناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وجنحة التزوير واستعمال المزور وجنحة وضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات التقنية”.