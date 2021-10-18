حجز 4 ملايين وحدة مفرقعات.. ومخطط أمني للمولد النبوي

تمكنت مصالح الشرطة من حجز 4 ملايين و775 ألف و769 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية في الفترة ما بين الفاتح من سبتمبر إلى غاية 15 أكتوبر، فيما سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع محاربة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن قوات الشرطة تمكنت من معالجة 303 قضية تتعلق بالاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية تورط فيها 320 شخص.

وسطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا يرتكز على وضع تشكيلات أمنية تسهر على فرض التواجد الأمني عبر كامل قطاع الاختصاص، وتنظيم خرجات ميدانية لتحسيس المواطنين بخطورة استعمال هذه الألعاب النارية، بالإضافة إلى القيام بمداهمات لمحاربة الاتجار بالمفرقعات، بغية المحافظة على السلامة والسكينة العامة.

من جهتها، وبمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف لهذه السنة، وقصد تهيئة الأجواء للاحتفال بهذه المناسبة في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا، لتأمين مختلف الفضاءات الاحتفالية، وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهذا بوضع تشكيلات أمنية من أجل ضمان مراقبة فعّالة وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان، حسب ما جاء في بيان لقيادة الدرك الوطني.