حجز 40 طنا من البقوليات الجافة بالعاصمة

كانت على متن 5 شاحنات

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة خمس شاحنات على متنها أزيد من 40 طنا مواد غذائية بدون فواتير.

وحسب الرائد مخفي بن حيدة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس، فإن العملية جاءت على اثر معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار مفادها وجود خمس شاحنات محملة بمواد غذائية، على إثرها تم تشكيل دورية عبر الإقليم ووضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الولائي ببلدية جسر قسنطينة، حيث تم ضبط وتوقيف خمس شاحنات على متنها البقوليات الجافة والمتمثلة في العدس، الأرز، الجلبانة، مشمش مجفف، برقوق، زبيب، الفول السوداني، الكركم، الزنجبيل، جوز الهند، حبوب الذرة وغيرها والتي قدر حجمها بـ40 طنا.

وأوضح الرائد بن حيدة أنه بعد الاستفسار مع سائقي الشاحنات حول الوثائق التجارية الخاصة بالبضاعة تبين أنهم لا يحوزون أية فواتير، كما أكدوا أنها موجهة لأحد المحلات لبيع المواد الغذائية بالسمار وستباع على حالتها الأصلية بدون تحويلها وتوضيبها.

ووفق نفس المصدر، تم رفع مخالفات ضد المعنيين بجنحة ممارسة تجارية غير شرعية تتمثل في إعادة بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية بعد اقتنائها قصد التحويل وجنحة عدم امتلاك الفواتير مع حجز السلع.