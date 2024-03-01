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الجزائر
التحقيقات تثبت تورط ملاك إحدى المطاحن بوهران

حجز 453 قنطار من القمح اللين الموجه للمضاربة

ع. ع
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حجز 453 قنطار من القمح اللين الموجه للمضاربة
أرشيف

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية وهران من توقيف 8 أشخاص وحجز 453.8 قنطار من مادة القمح اللين و36.8 قنطارا من مادة تغذية الأنعام كانت موجهة للمضاربة، حسب ما أورده الجمعة بيان لذات المصالح.
وتعود حيثيات القضية إلى “معلومات مفادها تواجد كميات من مادة القمح اللين بطريقة غير شرعية في مستودع بالمنطقة الصناعية ببلدية وادي تليلات، حيث وبعد التنقل إلى المستودع وتفتيشه، تم العثور على كمية معتبرة من مادة القمح اللين معبأة في أكياس وكمية أخرى في حالتها الأصلية على الأرض بمجموع 453.8 قنطار، إضافة إلى 36.8 قنطارا من مادة تغذية الأنعام”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “التحقيقات أبانت عن تورط ملاك إحدى المطاحن مع صاحب أحد المستودعات في تعاملات تجارية تدليسية عن طريق تحرير فواتير وهمية وسندات على بياض لشراء مادة القمح اللين في حالته الأصلية واستخراج أغذية الأنعام محل المضاربة”.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة – يضيف البيان – تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات.

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