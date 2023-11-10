حجز 5 أطنان من القنب الهندي و8 ملايين قرص مهلوس

حصيلة الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى

تمكّنت مختلف المصالح المختصة في مكافحة المخدرات التابعة للأمن الوطني من حجز ما يفوق الـ5 أطنان من القنب الهندي وأكثر من 151 كيلوغرام من “الكوكايين”، وأزيد من 2 كلغ من الهيرويين وأكثر من 8 ملايين قرص من المؤثرات العقلية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية على المستوى الوطني.

وكشف رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، مراقب الشرطة مجيد أكنوش، لـ”وأج”، أنه تم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية على المستوى الوطني، معالجة أزيد من 88 ألف قضية تورط فيها أكثر من 100 ألف شخص تم من خلالها حجز ما يفوق الـ5 أطنان من راتنج القنب وأكثر من 151 كيلوغرام من “الكوكايين” وأزيد من 2 كلغ من الهيرويين و8 ملايين و474 ألف قرص من المؤثرات العقلية.”

وأوضح أن هذه الحصيلة شاركت فيها مختلف المصالح للأمن الوطني، مبرزا أن مصلحته تمكّنت لوحدها خلال نفس الفترة من حجز أكثر من قنطار واحد من مادة القنب الهندي، 79 كلغ و140 غرام من “الكوكايين” وأكثر من 2 مليون 204 ألف و960 قرص مهلوس، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من القنب الهندي التي تدخل إلى الجزائر عبر الحدود الغربية تم حجزها من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

كما كشف ذات المسؤول، أنه خلال نهاية السنة الفارطة، تم توقيف بارون الهيرويين، المنحدر من بلد إفريقي، وشركائه من مختلف الجنسيات الإفريقية بمن فيهم جزائري واحد، وهم يمثلون أكبر شبكة ناشطة في الجزائر لبيع سم “الشوشنا”، وهو من المخدرات الصلبة.

وأضاف في هذا الصدد، أنه “تم حجز في هذه القضية قرابة الـ4 كيلوغرام و900 غرام من الهيرويين والتي يمكن أن توفر 490 ألف جرعة (حقنة) من سم “الشوشنا”، ملفتا في ذات السياق، أن الجزائر “لا توجد في خانة الخطر” المتعلق بآفة المخدرات.