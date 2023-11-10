-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
العدوان يخلّف 11208 شهيدا وأزيد من 29 ألف جريح
الجزائر
حصيلة الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى

حجز 5 أطنان من القنب الهندي و8 ملايين قرص مهلوس

خ. م
  • 71
  • 0
حجز 5 أطنان من القنب الهندي و8 ملايين قرص مهلوس
أرشيف

تمكّنت مختلف المصالح المختصة في مكافحة المخدرات التابعة للأمن الوطني من حجز ما يفوق الـ5 أطنان من القنب الهندي وأكثر من 151 كيلوغرام من “الكوكايين”، وأزيد من 2 كلغ من الهيرويين وأكثر من 8 ملايين قرص من المؤثرات العقلية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية على المستوى الوطني.
وكشف رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، مراقب الشرطة مجيد أكنوش، لـ”وأج”، أنه تم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية على المستوى الوطني، معالجة أزيد من 88 ألف قضية تورط فيها أكثر من 100 ألف شخص تم من خلالها حجز ما يفوق الـ5 أطنان من راتنج القنب وأكثر من 151 كيلوغرام من “الكوكايين” وأزيد من 2 كلغ من الهيرويين و8 ملايين و474 ألف قرص من المؤثرات العقلية.”
وأوضح أن هذه الحصيلة شاركت فيها مختلف المصالح للأمن الوطني، مبرزا أن مصلحته تمكّنت لوحدها خلال نفس الفترة من حجز أكثر من قنطار واحد من مادة القنب الهندي، 79 كلغ و140 غرام من “الكوكايين” وأكثر من 2 مليون 204 ألف و960 قرص مهلوس، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من القنب الهندي التي تدخل إلى الجزائر عبر الحدود الغربية تم حجزها من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي.
كما كشف ذات المسؤول، أنه خلال نهاية السنة الفارطة، تم توقيف بارون الهيرويين، المنحدر من بلد إفريقي، وشركائه من مختلف الجنسيات الإفريقية بمن فيهم جزائري واحد، وهم يمثلون أكبر شبكة ناشطة في الجزائر لبيع سم “الشوشنا”، وهو من المخدرات الصلبة.
وأضاف في هذا الصدد، أنه “تم حجز في هذه القضية قرابة الـ4 كيلوغرام و900 غرام من الهيرويين والتي يمكن أن توفر 490 ألف جرعة (حقنة) من سم “الشوشنا”، ملفتا في ذات السياق، أن الجزائر “لا توجد في خانة الخطر” المتعلق بآفة المخدرات.

مقالات ذات صلة
شرطة تيزي وزو تطيح بعصابة ابتزاز رجال الأعمال (فيديو)

شرطة تيزي وزو تطيح بعصابة ابتزاز رجال الأعمال (فيديو)

مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا مطلع 2024

مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا مطلع 2024

حركية في سوق السيارات وجزائريون يتشوّقون للجديد

حركية في سوق السيارات وجزائريون يتشوّقون للجديد

هذا موعد الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات “شيري” في الجزائر

هذا موعد الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات “شيري” في الجزائر

الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية للتصدير على طاولة النقاش

الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية للتصدير على طاولة النقاش

حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات

حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد