-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع الاحتلال لم يعد قائما منذ الآن
الجزائر

حجز 5 قناطير من الكيف المعالج في البيض والشلف

الشروق أونلاين
  • 74
  • 0
حجز 5 قناطير من الكيف المعالج في البيض والشلف
ح.م
محجوزات الأمن بولاية البيض

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس في بيان، عن حجز ما يقارب 5 قناطير من الكيف المعالج، وتوقيف 11 مشتبها فيه، في عمليتين متفرقتين بولايتي البيض والشلف.

العملية الأولى نفذتها شرطة الأبيض سيدي الشيخ التابعة لأمن ولاية البيض. وأسفرت عن حجز 3 قناطير و45.2 كلغ من المادة المخّدرة، وتوقيف 7 متّهمين.

أما العملية الثانية، فقد قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. ومكّنت من حجز 1 قنطار و52 كلغ من الكيف المعالج، وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

كما سمحت هذه العملية بحجز 3 مركبات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 58.9 مليون سنتيم، يضيف ذات البيان.

مقالات ذات صلة
الفلاحون يدعمون إرادة الرئيس تبون في الاكتفاء الغذائي

الفلاحون يدعمون إرادة الرئيس تبون في الاكتفاء الغذائي

الداخلية تستنفر المنتخبين لرفع موارد البلديات

الداخلية تستنفر المنتخبين لرفع موارد البلديات

الصحافة الإيطالية تتفاعل مع إعلان أنبوب جديد للغاز مع الجزائر

الصحافة الإيطالية تتفاعل مع إعلان أنبوب جديد للغاز مع الجزائر

بالصور.. الثلوج تعانق كثبان رملية بالصحراء الجزائرية

بالصور.. الثلوج تعانق كثبان رملية بالصحراء الجزائرية

مواطنون وجمعيات يثمّنون تعميم مجانية كواشف الغاز

مواطنون وجمعيات يثمّنون تعميم مجانية كواشف الغاز

التكنولوجيا والرباضة

التكنولوجيا والرباضة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد