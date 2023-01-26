حجز 5 قناطير من الكيف المعالج في البيض والشلف

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس في بيان، عن حجز ما يقارب 5 قناطير من الكيف المعالج، وتوقيف 11 مشتبها فيه، في عمليتين متفرقتين بولايتي البيض والشلف.

العملية الأولى نفذتها شرطة الأبيض سيدي الشيخ التابعة لأمن ولاية البيض. وأسفرت عن حجز 3 قناطير و45.2 كلغ من المادة المخّدرة، وتوقيف 7 متّهمين.

أما العملية الثانية، فقد قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. ومكّنت من حجز 1 قنطار و52 كلغ من الكيف المعالج، وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

كما سمحت هذه العملية بحجز 3 مركبات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 58.9 مليون سنتيم، يضيف ذات البيان.