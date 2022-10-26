حجز 5 قناطير من المخدرات المغربية

فيما تم توقيف 9 عناصر دعم للإرهاب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 46 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ5 قناطير و58 كيلوغراما من الكيف المعالج، وضبطت 102.308 قرص مهلوس.

كما أوقفت المصالح ذاتها حسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وإيليزي، 79 شخصا وضبطت 39 مركبة و107مولدات كهربائية و71 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن و23.5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 29 شخصا وضبط 9 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ54.5 طن وكذا 55 قنطارا من مادة التبغ و10963 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وإلى ذلك أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ27873 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف، فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 414 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 134 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وبالمقابل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم تدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة، وتمت العملية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022.

وتأتي العملية في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها حسب وزارة الدفاع الوطني.