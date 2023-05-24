حجز 6 قناطير من الكيف قادمة من المغرب وتوقيف 83 تاجر مخدرات

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من إحباط محاولة إدخال 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب و توقيف 83 تاجر مخدرات.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ماي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (83) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(42) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (236631) قرص مهلوس.”

وأضاف البيان “كما تم في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.”

وتابع البيان “بكل من تمنراست وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (1028) شخصا وضبطت (20) مركبة و(164) مولدا كهربائيا و(176) مطرقة ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (19) شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(07) بنادق صيد، بالإضافة إلى (11) قنطار من مادة التبغ و(4362) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.”

وفي نفس السياق، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (68268) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف، فيما تم توقيف (723) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.