حجز 66 كيلوغرام من الكوكايين بأدرار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها الأحد، عن توقيف مهرب وحجز 66 كيلوغرام من المخدرات الصلبة “الكوكايين” بولاية أدرار .

وحسب بيان للوزارة الوصية، تمكنت مفارز مشتركة للجيش والجمارك بالتنسيق مع الأمن الوطني، خلال عملية نوعية بإقليم القطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، الجمعة الفارط، من توقيف مهرب وحجز 66 كيلوغرام من الكوكايين.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطني.