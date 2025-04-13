-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حجز 66 كيلوغرام من الكوكايين بأدرار

الشروق أونلاين
  • 90
  • 0
حجز 66 كيلوغرام من الكوكايين بأدرار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها الأحد، عن توقيف مهرب وحجز 66 كيلوغرام من المخدرات الصلبة “الكوكايين” بولاية أدرار .

وحسب بيان للوزارة الوصية، تمكنت مفارز مشتركة للجيش والجمارك بالتنسيق مع الأمن الوطني، خلال عملية نوعية بإقليم القطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، الجمعة الفارط، من توقيف مهرب وحجز 66 كيلوغرام من الكوكايين.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطني.

مقالات ذات صلة
أقارب يتحولون إلى “قتلة” وعائلات تحت الصدمة

أقارب يتحولون إلى “قتلة” وعائلات تحت الصدمة

الملف النووي الايراني

الملف النووي الايراني

المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط تدعو الجزائر للمشاركة في قمة “آكرا”

المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط تدعو الجزائر للمشاركة في قمة “آكرا”

سايحي يدعو الى تسيير المستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات

سايحي يدعو الى تسيير المستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات

انطلاق الدور التصفوي الثاني للأولمبياد الجزائرية للرياضيات غدا السبت  

انطلاق الدور التصفوي الثاني للأولمبياد الجزائرية للرياضيات غدا السبت  

عطاف يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

عطاف يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد