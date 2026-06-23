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الجزائر

حجز 69 كلغ من الكوكايين و245 كلغ من الكيف المعالج بالناحية العسكرية الثانية

الشروق أونلاين
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حجز 69 كلغ من الكوكايين و245 كلغ من الكيف المعالج بالناحية العسكرية الثانية
وزارة الدفاع الوطني
جانب من العمليات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، عن تمكن وحدات الدرك الوطني التابعة للناحية العسكرية الثانية من حجز 69 كيلوغراماً من الكوكايين و245 كيلوغراماً من الكيف المعالج، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه في تورطهم في نشاطات إجرامية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وأوضح بيان للوزارة أن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالقطاع العسكري البيض أوقفوا، يوم 22 جوان 2026، خمسة أشخاص وحجزوا 69 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، إلى جانب أربع سيارات نفعية وشاحنة ومبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم، فضلاً عن ثمانية هواتف نقالة.

وفي عملية أخرى، تمكن أفراد الدرك الوطني بالقطاع العسكري معسكر من توقيف خمسة أشخاص آخرين وحجز قنطارين و45 كيلوغراماً من الكيف المعالج، إضافة إلى 196 قرصاً مهلوساً و19 هاتفاً نقالاً.

كما أسفرت العملية عن حجز 30 سيارة سياحية و30 دراجة نارية، إلى جانب كمية من الذهب ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج تعكس مستوى التنسيق المحكم بين مختلف التشكيلات الأمنية لرصد وإحباط الأنشطة الإجرامية، لاسيما تلك التي تستهدف نشر المخدرات والمؤثرات العقلية بين فئة الشباب.

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