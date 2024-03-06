حجز 7 قناطير من الكيف على الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع عن إحباط محاولات إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب إلى جانب توقيف 77 تاجر مخدرات، خلال أسبوع واحد.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش في الفترة من 28 فيفري إلى 05 مارس 2024، أوقفت مفارز مشتركة بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية،77 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و7 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 942701 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى “ش. عيسى” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار/ن.ع.6، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من عين الدفلى وسكيكدة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 344 شخصا وضبطت 34 مركبة و159 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط و8 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 31 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و5 بنادق صيد و10677 لتر من الوقود و43 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و8984 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 287مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.