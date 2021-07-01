حجز 700 كلغ كوكايين بوهران..تطورات جديدة في ملف “البوشي”

القضية ستبرمج لاحقا أمام محكمة الجنايات

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، على محكمة الجنايات ملف إدخال عبر ميناء وهران لأكثر من 700 كلغ من الكوكايين سنة 2018 من باخرة كانت محملة باللحوم المجمدة قادمة من دولة البرازيل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر قضائية، أن قضية “البوشي”، التي ستبرمج لاحقا بمحكمة الجنايات، يتابع فيها رجل الأعمال المعروف كمال شيخي مستورد اللحوم المجمدة رفقة متهمين أحرين.

كما يتابع قضائيا المدعو “البوشي” المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش لتورطه في قضايا فساد أخرى، إضافة إلى شقيقيه محمد وناصر المحبوسين أيضا ومتهمين أخرين.

ووجهت لهؤلاء جملة من التهم بينها، جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عابرة للحدود بغرض شراء قصد البيع والتخزين ونقل مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية عقب حجز السفينة التي كانت تقل كمية الكوكايين، تفرعت منها عدة قضايا متعلقة بالعقار، الكسب غير المشروع والحصول على امتيازات غير قانونية والتي أدين فيها المدعو “البوشي“.