حجز 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب 

نتائج نوعية لوحدات الجيش خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، محاولات هجرة غير شرعية لقرابة 300 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأوضح البيان أن حراس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 293 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 107 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف خلال دورية بحث وتفتيش بأدرار.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ8 قناطير و76 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 475772 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش 69 شخصا وضبطت 21 مركبة و50 مولدا كهربائيا و29 مطرقة ضغط و19 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 62 شخصا وضبط 17 بندقية صيد ومسدس آلي و16609 خرطوشة وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ258 طن وكذا 80 قنطارا من مادة التبغ و129255 وحدة من مختلف الألعاب النارية و6030 وحدة من مختلف المشروبات و29.5 طن من النفايات النحاسية، وهذا بكل من ورﭭلة والوادي والأغواط وبسكرة والجلفة وإن ڤزام وتيارت ومعسكر وسوق أهراس وباتنة وسكيكدة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ53723 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.