حجز 8 قناطير من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

في حصيلة عملياتية جديدة لوزارة الدفاع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جانفي الجاري، من إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت بأزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج، حسب ما جاء، الأربعاء، في حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 18 إلى 24 جانفي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب –تضيف الحصيلة– “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية،48 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ8 قناطير و33 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت 350 غرام من مادة الكوكايين و716914 قرص مهلوس.

وتابع ذات المصدر أنه بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 184 شخص وضبطت 20 مركبة و150 مولد كهربائي و78 مطرقة ضغط و05 أجهزة كشف عن المعادن، و10 أطنان من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 15 شخصا وضبط 06 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ166.35 طن وكذا 18.15 قنطارا من مادة التبغ و17377 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى –يضيف نفس المصدر– “أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ35156 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة تمنراست وجانت، فيما تم توقيف 235 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.