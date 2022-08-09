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الجزائر

حجز 9 قناطير مخدرات على الحدود المغربية

خالد. م
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حجز 9 قناطير مخدرات على الحدود المغربية

تمكنت مصالح الجمارك ببني ونيف ببشار، على الحدود المغربية، من حجز 838 كغ من الكيف المعالج، في عملية نوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، حسبما أفاد به، الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أن “أعوان الفرقة المتعددة المهام ببني ونيف التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببشار، تمكنوا في عملية نوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ838 كغ”.

وتأتي هاته العملية، حسب البيان، في سياق “الجهود الميدانية الجهيدة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في سبيل مكافحة التهريب بكل أشكاله لاسيما محاربة تهريب وترويج المخدرات”.

كما تندرج هذه العملية، “في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته”، يضيف نفس المصدر.

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