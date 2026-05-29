حجّال يُخمد نار الفتنة بين عليق ونويوة… ويُهدّدهما بالإبعاد في حال التجاوز ثانية

نهائي "السوبر" الإفريقي ضد صن داونز سيجري شهر أكتوبر في "بريتوريا"

قالت مصادر مقرّبة من بيت اتّحاد العاصمة، إنّ مجمّع “سيربور”، المالك لغالبية أسهم اتّحاد العاصمة، مُمثلاً في الرّئيس المدير العام، رياض حجّال، ألزم رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة وكذا المدير الرياضي سعيد علّيق، التحلّي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الفريق، وعدم الدّخول في تفاهات تؤثّر على استقرار النّادي، وبالخصوص في الفترة الحالية بالذّات، كما ألحّ حجّال على علّيق، على هامش الاجتماع الطارئ الذي عُقد في السّاعات الأخيرة بعدم الإدلاء بأيّ تصريحات للإعلام في الظرف الحالي، لتفادي ما لا تحمد عُقباه، كما منع المسؤول الأوّل عن الاتّحاد بلال نويوة الردّ أو التعقيب على كل ما صرّح به علّيق مؤخّراً.

للإشارة، أنّ المدير الرّياضي للإتّحاد، كان قد كشف المستور قبل أسبوع، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عندما تحدّث عن أمور خفيّة في بيت الاتّحاد، ومن ثمّة وقوف بعض الأطراف في وجهه لقيادة النّادي إلى برّ الأمان، متّهمًا بشكل ضمني رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة، حيث أكّد أنّ الأخير كان من أبرز المُعارضين لتعيين السّنغالي لامين نداي مدرّبًا للفريق خلفًا لعبد الحق بن شيخة، إضافة إلى أمور أخرى فضّل عليق الاحتفاظ بها لنفسه إلى غاية الوقت المناسب.

وأضافت ذات المصادر، أنّ حجّال هدّد الرجلين بما لا تحمد عُقباه في حال تكرار مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تُلطّخ صورة النّادي محليًا وخارجياً، حيث وجّه الرئيس المدير العام تعليمات صارمة إلى علّيق على وجه الخصوص، مؤكّدًا له ضرورة الترفّع عن مثل هذه التصريحات التي لا تجدي نفعًا بقدر ما أنّها تُساهم بشكل سلبي في تدمير كلّ ما تمّ تشييده في الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، تُشير الأخبار المستقاة من بيت النّادي العاصمي، أنّ نهائي الكأس الإفريقية الممتازة بين اتّحاد العاصمة ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سيجري منتصف شهر أكتوبر المقبل على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في مدينة “بريتوريا” في جنوب إفريقيا، على اعتبار أنّ اللّوائح المعمول بها على مستوى الاتّحاد الإفريقي للكرة تمنح النّادي المُتوّج بـ “الشامبينزليغ” امتياز استضافة المباراة، علمًا أنّ مُمثّل الكرة الجزائرية كان قد تُوّج بكأس الاتّحاد الإفريقي على حساب نادي الزمالك المصري، فيما نال صن داونز الجنوب إفريقي كأس رابطة الأبطال عقب تغلّبه على الجيش الملكي المغربي.

ومعلومٌ أنّه سبق لاتحاد العاصمة التتويج بـ “السوبر” الإفريقي نهاية شهر سبتمبر من عام 2023، بعدما تغلّب على الأهلي المصري بنتيجة هدف دون ردّ في المباراة التي احتضنها ملعب “الملك فهد” في مدينة “الطائف” في المملكة العربية السعودية، علماً أنّ خزينة النّادي العاصمي، التي تدعّمت بما قيمته 50 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، أمام فرصة جديدة لإضافة نصف مليون دولار، أي ما يُعادل 6.5 مليار سنتيم بالعملة المحلية في حال هزم صن داونز، أو الاكتفاء بـ 250 ألف دولار، 3 ملايير سنتيم، لتنشيط المباراة النهائية.