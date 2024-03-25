حجْز 900 قنطار من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان... وزارة التجارة:

حجز أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات 93.50 طن من السلع و143 وحدة من منتجات غير مطابقة، بقيمة إجمالية فاقت 65 مليون دج، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، حسب ما كشفت عنه حصيلة للوزارة.

وأوضح المصدر أنه خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس الجاري، تم تسجيل 65.516 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لشهر رمضان من سنة 2023.

وأفضت هذه التدخلات إلى معاينة 12.946 مخالفة وتحرير 12.422 محضر رسمي للمتابعة القضائية، حيث شهدت نسبة المخالفات لهذه الفترة ارتفاعا بـ4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كما مكنت هذه العمليات من حجز 93.50 طن من السلع و143 وحدة من منتجات غير مطابقة، بقيمة إجمالية تقدر بـ65.47 مليون دج، حسب ذات الحصيلة التي أشارت إلى أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة قدر بـ2.046 مليار دج، بالإضافة إلى تسجيل 510 عينة مقتطعة (231 ميكروبيولوجية و279 فيزيوكيميائية) خلال نفس المدة المذكورة، تتوزع على 91 عينة مطابقة، 32 عينة غير مطابقة، 387 عينة قيد التحاليل.

وأبرزت الوزارة أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش، مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة.

وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش فقد تم تسجيل 30.770 تدخل نتج عنه معاينة 4913 مخالفة وتحرير 4546 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ121 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ89.71 طن من مواد غذائية، بقيمة 46.50 مليون دج.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (60 بالمائة)، وعدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية (11 بالمائة)، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (10 بالمائة)، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (4 بالمائة)، عدم احترام الزامية سلامة المادة الغذائية (4 بالمائة)، عدم احترام الزامية أمن المنتج (3 بالمائة)، معارضة الرقابة (2 بالمائة)، مخالفات أخرى (6 بالمائة).

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 34.746 تدخل، نتج عنه معاينة 8.033 مخالفة وتحرير 7876 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح غلق 310 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ2.04 مليار دج وحجز 3.79 طن و 134 وحدة من منتجات مختلفة والمقدرة قيمتها بـ18.96 مليون دج، مع اقتراح غلق 310 محل تجاري.

وأخيرا في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، التي تتم في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرية الأولى لشهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، على 9.285 تدخل، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 4 جنح، وتحرير 4 محاضر متابعة قضائية.

علاوة على ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ361 كلغ من منتجات غذائية.