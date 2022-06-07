حج هذا الموسم استثنائي و673 حاج استلموا تعويضاتهم

ممثل البعثة الطبية ومدير الشبكة ببنك الجزائر يؤكدان:

وصف ممثل وزارة الصحة الدكتور كمال قاضي، عضو في البعثة الطبية لحجاج الجزائر، الثلاثاء، حج هذا الموسم بالاستثنائي خاصة بعد التوصيات المقدمة من السلطات السعودية والمتعلقة بإجراءات التلقيح العادية والمضادة لكوفيد 19، حيث تم التشديد على تلقيح الحجاج بلقاح جونسون نظرا لضيق الوقت، واستكمال التحصين بالجرعات الأساسية الخاصة بلقاحات كوفيد-19.

وقال المتحدث لبرنامج “رحلة مشتاق” لـ”إذاعة القرآن” إن الإجراءات الصحية المعمول بها في البقاع المقدسة، تفرض “تناول كميات كبيرة من السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام المضلات عند الحاجة كما نصح بارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات لون فاتح، إضافة إلى الابتعاد عن الإجهاد الزائد والعمل على أخذ قسط كاف من الراحة بعد تأدية كل الفرائض”.

من جهته، أبرز مدير الشبكة ببنك الجزائر أحمد بلبحان أن اليوم، الثامن جوان هو آخر أجل لدفع تكاليف الحج، حسبما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة، مذكرا بحصة الجزائر هذه السنة والمقدرة بـ18697 حاج.

وأكد المتحدث توفير كل الشروط الضرورية واللازمة لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف، حيث تم التعامل استثنائيا مع هذه المرحلة بفتح فروع للبنك الجزائري على مستوى التراب الوطني طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع مع إعطاء تعليمات بعدم غلق الفروع حتى خروج آخر حاج من البنك ما مكننا -يقول محمد بن بلبحان-من بلوغ عدد 15245 حاج دفعوا تكاليف الحج عبر كامل التراب الوطني.

وثمن بلبحان قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتمثل في تخفيض تكلفة الحج بـ100 ألف دج، مشيرا إلى مباشرة استقبال الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج من أجل تعويضهم، حيث تم في هذا الإطار تعويض 673 حاج إلى حد الآن.