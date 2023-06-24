حج 2023.. أزيد من مليون 600 ألف حاج وصلوا إلى السعودية  

قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية إن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة بلغ حتى يوم الجمعة أزيد من مليون و600 ألف حاج.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ نحو 1.604.722 حاجاً، منهم مستفيدو مبادرة “طريق مكة” البالغ عددهم 238.708 حاجاً.

أبرز ما تطرق إليه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، في المؤتمر الصحفي لقيادة قوات أمن الحج لعام 1444هـ.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/xRlupJneeC

— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 23, 2023

وتوقعت وزارة الحج السعودية أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى نحو مليونين و300 ألف حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن استعداداتها تشمل 17 قطارا مخصصا لنقل الحجاج من وإلى المواقع المقدسة تصل قدرتها الإجمالية إلى 72 ألف راكب في الساعة، إضافة إلى 24 ألف حافلة.

بدأ الحجاج منذ أكثر من أسبوعين بالتوافد إلى منافذ الحدود السعودية جوا وبحرا وبرا. والخميس، كانت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء، فيما تواصل الحافلات التي علقت أعلام دول مختلفة، نقل الحجاج إليها.

وحسب بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 نحو 900 ألف، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، في حين اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي كورونا.

وشهد عام 2020 موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من كافة أرجاء العالم.