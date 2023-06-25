حج 2023.. بلمهدي يكشف تفاصيل خطة تسيير المشاعر المقدسة

عرض وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، خطة تسيير المشاعر بكل ما تتطلبه من ترحيل واستقبال وتوجيه للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأكد بلمهدي، في تصريح صحفي أن كل الحجاج الجزائريين وصلوا إلى مكة وتم إسكانهم بفنادقهم ويستفيدون من جميع الخدمات.

وأضاف بلمهدي أنه تم عرض وتم تقديم توجيهات بضرورة تزويد كل أعضاء البعثة بالمعطيات والمعلومات التي تساعدهم في تنفيذ هذه الخطة.

وأشار إلى أن بعثة الحج تعمل بالتنسيق مع المصالح الصحية السعودية، على تأمين نقل الحجاج المرضى بالمستشفيات وعددهم 16 حاجا لصعيد عرفة.

وتابع الوزير التأكيد على أن الظروف مهيئة ومنى لنتمكن من إسكان الحجاج في ظروف مريحة، مشيرا إلى أن عملية الإعاشة مضبوطة بشكل محكم.

وكشف أن وسائل النقل من مكة إلى المشاعر ذهابا وإيابا مضبوطة أيضا.

كما تم ضبط مداومة في الفنادق بمكة المكرمة لأصحاب الأعذار ممن سينزلون من عرفة مباشرة إلى مكة.

وضبط مداومة بالمخيمات بعرفة ومنى أيضا.

وتابع الوزير بلمهدي، الأحد، زيارته للحجاج المرضى بمستشفى الملك فيصل ومستشفى النور بمكة المكرمة، للاطمئنان على حالتهم الصحية، مثمنا التنسيق القائم بين الفرع الطبي لبعثة الحج الجزائرية والمصالح الاستشفائية السعودية للتكفل الأمثل بحجاجنا الميامين.