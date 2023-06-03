-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حج 2023.. تنصيب لجنة وزارية لمتابعة الموسم

الشروق أونلاين
  • 70
  • 0
حج 2023.. تنصيب لجنة وزارية لمتابعة الموسم

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السبت، عن تنصيب لجنة وزارية لمتابعة موسم الحج.

وأفادت الوزارة، السبت، في بلاغ لها أن اللجنة ستتكفل بالإجابة على انشغالات الحجاج واستفساراتهم طيلة موسم الحج.

مقالات ذات صلة
سوريا تنوه بجهود الجزائر لتعزيز لم الشمل العربي

سوريا تنوه بجهود الجزائر لتعزيز لم الشمل العربي

شهادة التعليم المتوسط.. هذه تعليمات بلعابد لإنجاح الإمتحان

شهادة التعليم المتوسط.. هذه تعليمات بلعابد لإنجاح الإمتحان

بسبب التقلبات الجوية.. هذه رحلات القطار الملغية

بسبب التقلبات الجوية.. هذه رحلات القطار الملغية

الشيخ فرحات: “نعيش ظاهرة تحدث كل 50 أو 100 سنة”

الشيخ فرحات: “نعيش ظاهرة تحدث كل 50 أو 100 سنة”

عطاف يجتمع مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

عطاف يجتمع مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

انهاء ضبط خارطة توزيع الحليب.. هني يكشف التاريخ

انهاء ضبط خارطة توزيع الحليب.. هني يكشف التاريخ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد