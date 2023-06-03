حج 2023.. تنصيب لجنة وزارية لمتابعة الموسم
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السبت، عن تنصيب لجنة وزارية لمتابعة موسم الحج.
وأفادت الوزارة، السبت، في بلاغ لها أن اللجنة ستتكفل بالإجابة على انشغالات الحجاج واستفساراتهم طيلة موسم الحج.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السبت، عن تنصيب لجنة وزارية لمتابعة موسم الحج.
وأفادت الوزارة، السبت، في بلاغ لها أن اللجنة ستتكفل بالإجابة على انشغالات الحجاج واستفساراتهم طيلة موسم الحج.
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