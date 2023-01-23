حج 2023.. مباحثات جزائرية سعودية حول خدمة الحجاج 

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، الاثنين، على لقاء تنسيقي جمعه بوزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة بخصوص موسم حج 1444/2023.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الدينية أن الطرفين عقدا لقاء تنسيقيا لإطارات وزارة الشؤون والوفد السعودي برئاسة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بخصوص موسم حج 1444/2023.

وحل وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الأحد بالجزائر بدعوة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مسعى البلدين لدراسة وتجسيد سبل ترقية مجالات التعاون في خدمة حجاجنا الميامين.