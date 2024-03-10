حج 2024.. أول رحلة لنقل الحجاج في هذا التاريخ

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، الأحد، أن أول رحلة لنقل الحجاج الى البقاع المقدسة ستكون يوم 20 ماي القادم انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي نحو المدينة المنورة.

وكشف الديوان في بيان له أنه سيتم التكفل بنقل الحجاج الميامين من 12 مطارا نحو البقاع المقدسة عبر 146 رحلة، منها 88 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 رحلة لشركة “طيران ناس”.

وفي السياق ذاته, أوضح الديوان أنه يمكن للمعنيين السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة أو إحدى وكالات السياحة المرخصة لتنظيم الحج لهذا الموسم والتي بلغ عددها 50 وكالة.

وبخصوص توزيع الولايات على مطارات الإقلاع المعتمدة, فقد تم تخصيص مطار الجزائر لنقل الحجاج القادمين من ولايات الجزائر, الشلف, المدية, برج بوعريريج, بومرداس, بجاية, تيزي وزو, تيبازة, البويرة, البليدة, عين الدفلى, المسيلة وتيسمسيلت.

وتم تخصيص مطار أدرار لنقل حجاج من كل من أدرار, تيميمون وإن صالح، فيما يتكفل مطار الأغواط بحجاج ولايتي الأغواط والجلفة.

بدوره، سيتكفل مطار باتنة بنقل حجاج ولايات باتنة, خنشلة, بسكرة وأولاد جلال، بينما يتولى مطار بشار نقل حجاج ولايات بشار, بني عباس وتندوف.

أما مطار تامنغست, فقد خصص لحجاج ولايات تامنغست, إن قزام وبرج باجي مختار، فيما يضم مطار تلمسان حجاج تلمسان, النعامة, سيدي بلعباس وعين تيموشنت.

ولنفس الغرض، خصص مطار عنابة لنقل حجاج ولايات عنابة, قالمة, سوق أهراس, الطارف وتبسة، فيما يتولى مطار غرداية التكفل بنقل حجاج ولايتي غرداية والمنيعة.

ومن المنتظر أن ينقل مطار قسنطينة الحجاج القادمين من ولايات قسنطينة, ميلة, جيجل, أم البواقي, سطيف وسكيكدة ومطار ورقلة ولايات ورقلة, توقرت, الوادي,المغير, إليزي وجانت.

وبرمج مطار وهران لتغطية ولايات وهران, معسكر, تيارت, مستغانم, غليزان, البيض وسعيدة.