حج 2024..  إعادة ترحيل حجاج الجزائر هذا الخميس

استكمل حجاج الجزائر، الثلاثاء، مناسكهم، بطواف الوداع، بعد قيامهم بطواف الافاضة وقبله رمي الجمرات الثلاث، وسيتم إعادة ترحيلهم نحو الجزار هذا الخميس من مطار جدة.

وكشف يوسف بارود، نائب رئيس مركز مكة المكرمة، المكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن البعثة الجزائرية للحج من خلال مركز مكة المكرمة تستعد لضبط آخر التحضيرات لإعادة ترحيل حجاجنا إلى الجزائر، من خلال 75 رحلة على مطار جدة، و69 رحلة على مطار المدينة المنوّرة، بدءاً من هذا الخميس من مطار جدة.

وأضاف المتحدث أن العملية تستمر تباعاً، وتشمل حجاج الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية.