-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حج 2024..  إعادة ترحيل حجاج الجزائر هذا الخميس

الشروق أونلاين
  • 440
  • 0
حج 2024..  إعادة ترحيل حجاج الجزائر هذا الخميس

استكمل حجاج الجزائر، الثلاثاء، مناسكهم، بطواف الوداع، بعد قيامهم بطواف الافاضة وقبله رمي الجمرات الثلاث، وسيتم إعادة ترحيلهم نحو الجزار هذا الخميس من مطار جدة.

وكشف يوسف بارود، نائب رئيس مركز مكة المكرمة، المكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن البعثة الجزائرية للحج من خلال مركز مكة المكرمة تستعد لضبط آخر التحضيرات لإعادة ترحيل حجاجنا إلى الجزائر، من خلال 75 رحلة على مطار جدة، و69 رحلة على مطار المدينة المنوّرة، بدءاً من هذا الخميس من مطار جدة.

وأضاف المتحدث أن العملية تستمر تباعاً، وتشمل حجاج الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية.

مقالات ذات صلة
اتصالات الجزائر تكشف مواقيت عمل وكالاتها التجارية في العيد

اتصالات الجزائر تكشف مواقيت عمل وكالاتها التجارية في العيد

عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة لـ”الشحّ المائي”

27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة لـ”الشحّ المائي”

مصالح الدرك الوطني للسهر على نظافة البيئة أيام عيد الأضحى

مصالح الدرك الوطني للسهر على نظافة البيئة أيام عيد الأضحى

اتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز “مشروع ضخم” بتيميمون

اتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز “مشروع ضخم” بتيميمون

القانون يحدّد كيفية استعمال جهاز المحاكاة في دروس تعليم السياقة

القانون يحدّد كيفية استعمال جهاز المحاكاة في دروس تعليم السياقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد