 حج 2024.. اجتماع لضبط برنامج رحلات الحجاج

ترأس المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان صالح بوطرفة، اجتماعا تنسيقيا يتعلق بضبط برنامج رحلات الحجاج لموسم الحج 2024.

وأفاد بيان للديوان، أن اللقاء تم بحضور ممثل وزارة النقل وممثلة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني وممثل عن شركة الخطوط الجوية السعودية وممثلين عن شركة طيران ناس، وكذا إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة

ونوه المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان بضرورة الالتزام بالآجال التي تحكم عملية التحضير للموسم، مع ضرورة مواصلة رفع التحفظات المسجلة على هذا البرنامج وفق التوجيهات المرسلة لجميع شركات الطيران المعنية.