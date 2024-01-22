-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

 حج 2024.. اجتماع لضبط برنامج رحلات الحجاج

الشروق أونلاين
  • 97
  • 0
 حج 2024.. اجتماع لضبط برنامج رحلات الحجاج

 ترأس المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان صالح بوطرفة، اجتماعا تنسيقيا يتعلق بضبط برنامج رحلات الحجاج لموسم الحج 2024.

وأفاد بيان للديوان، أن اللقاء تم بحضور ممثل وزارة النقل وممثلة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني وممثل عن شركة الخطوط الجوية السعودية وممثلين عن شركة طيران ناس، وكذا إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة

ونوه المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان بضرورة الالتزام بالآجال التي تحكم عملية التحضير للموسم، مع ضرورة مواصلة رفع التحفظات المسجلة على هذا البرنامج وفق التوجيهات المرسلة لجميع شركات الطيران المعنية.

مقالات ذات صلة
فرض دفاتر التنقيط للتحقق من علامات التلاميذ في الفروض

فرض دفاتر التنقيط للتحقق من علامات التلاميذ في الفروض

جدد شكره للرئيس تبون.. وائل الدحدوح يلتقي سفير الجزائر بقطر (صور)

جدد شكره للرئيس تبون.. وائل الدحدوح يلتقي سفير الجزائر بقطر (صور)

“الجزائر لن تقبل وضع الشعب الفلسطيني تحت الوصاية”

“الجزائر لن تقبل وضع الشعب الفلسطيني تحت الوصاية”

8 إصابات في حريق شقة بولاية خنشلة

8 إصابات في حريق شقة بولاية خنشلة

حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء غائمة ورياح وبرد شديد  

حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء غائمة ورياح وبرد شديد  

الرئيس تبون يُعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

الرئيس تبون يُعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد