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الجزائر

حج 2024.. انطلاق عملية حجز التذاكر الخاصة بهذه المطارات

الشروق أونلاين
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حج 2024.. انطلاق عملية حجز التذاكر الخاصة بهذه المطارات
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أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أن عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان إلى البقاع المقدسة ستنطلق اليوم الاثنين.

وأفاد الديوان في بيان له نشره على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج فإن عملية حجز التذاكر ستنطلق اليوم الإثنين ابتداء من الساعة 22:30، وذلك بالنسبة للمطارات الآتية:

عنابة – الأغواط – بشار – ورقلة – تمنراست – باتنة – غرداية – تلمسان

أما فيما يخص المطارات الأخرى المتبقية، فستستأنف عملية حجز التذاكر بعد ضبط الترتيبات اللازمة مع الشركات الناقلة.

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