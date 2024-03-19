حج 2024: تمديد آجال دفع التكاليف

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الثلاثاء، عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية وكذا عملية دفع تكلفة الحج.

وفي بيان له، أوضح الديوان أنه بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج تقرر تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية وكذا عملية دفع تكلفة الحج إلى غاية يوم الأربعاء 27 مارس 2024م على الساعة الثامنة (20) مساء.

وعليه دعا الديوان الحجاج إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً للآجال المحددة أعلاه، مشيرا إلى أن مختلف المصالح ستكون في خدمتهم خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.