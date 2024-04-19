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الجزائر

حج 2024.. نحو تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات

الشروق أونلاين
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حج 2024.. نحو تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات
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أكد وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، على أنه في إطار تحضيرات موسم الحج لسنة 2024، يتم العمل حاليا على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات.

وقال زهانة، الخميس، في تصريح صحفي له عقب جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني إن ”هياكل الاستقبال بالمطارات المعنية بموسم الحج للسنة الجارية عبر الوطن جاهزة لضمان إنجاحه، وأن كل الظروف مهيأة لاستقبال وضمان راحة الحجاج”، مبرزا أنه “يتم في هذا الإطار العمل على تخفيض ساعات الانتظار بالمطارات قبل الإقلاع نحو البقاع المقدسة”.

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