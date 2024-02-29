حج 2024.. هذا هو موعد حجز تذاكر السفر واستصدار التأشيرات

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة صالح بوطرفة، أن عملية حجز التذاكر ستتم انطلاقا من الأسبوع المقبل وآخر أجل لاستصدار التأشيرات هو 29 أفريل 2024.

وأفاد بوطرفة، الأربعاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، أن عدد الحجاج لهذا الموسم يقدر بـ41300 حاج، مشيرا إلى أن البعثة الجزائرية هي أول بعثة تحجز أماكن الحجاج في منن وعرفات وتسدد التكلفة المقدرة بـ30 مليار دج.

وأضاف المتحدث أنه وكمرحلة أولى جددت البعثة الجزائرية التعاقدات على العمائر والفنادق التي تقع ضمن المنطقة المركزية المحيطة بالحرمين المكي والمدني وتم حجز أكثر من 50 % من أماكن إسكان حجاج الديوان الوطني للحج والعمرة، النقل بين المدن وفي المشاعر المقدسة، الإعاشة وغيرها من الخدمات.

وتابع المتحدث قائلا: “الشطر الثاني للحجوزات وللتعاقدات قامت به البعثة بعد انتقاء خمسين (50) وكالة للسياحة والأسفار حسب دفتر الشروط.”