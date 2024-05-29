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حج 2024 .. 8 أطنان من الدواء ووحدتين صحيتين لرعاية الحجاج الجزائريين

الشروق أونلاين
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حج 2024 .. 8 أطنان من الدواء ووحدتين صحيتين لرعاية الحجاج الجزائريين
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أكد الدكتور دحمان محمود، رئيس الوفد الطبي بالبعثة الجزائرية للحج، أنه تم تخصيص 8 أطنان من الأدوية موزعة على صيدليتين، الاولى بمكة المكرمة، والثانية بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه تم تنصيب وحدتين صحيتين، الأولى بالمدينة المنورة، والثانية بمكة المكرمة، ويتكون الطاقم الطبي من 120 عضوا، ينقسم إلى 30 عضوا بالمدينة المنورة، 5 أعضاء بمطار جدة، 80 عضوا بمكة المكرمة، وينقسم الفريق الطبي وشبه الطبي إلى عدة اختصاصات منها: اختصاص أمراض القلب، الأمراض المعدية، الأمراض التنفسية، واختصاص طب النساء.

وأفاد الدكتور دحمان محمود أن العيادة المركزية بمكة المكرمة، تضم 20 سريرا استشفائيا، ويوجد 6 وحدات جوارية تنتشر بالقرب من أماكن تواجد الحجاج الجزائريين قصد التدخل السريع والفعال إذا استلزم الامر ذلك.

وتشمل جميع الأمراض والاختصاصات، سواء الاستعجالية أو المتابعة اليومية، ودعا الدكتور دحمان محمود جميع الحجاج إلى تجنب ضربات الشمس خاصة في الفترة ما بين صلاتي الظهر والعصر، والإكثار من شرب الماء.

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