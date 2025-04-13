حج 2025.. البعثة الجزائرية تضم 114 عضواً و6.5 طنًا من الأدوية

كشف رئيس البعثة الطبية الجزائرية إلى البقاع المقدسة، الدكتور دحمان محمود، اليوم الأحد، أن البعثة الطبية الخاصة بموسم الحج 1446 ستتكون من 114 عضواً من مختلف التخصصات الطبية وشبه الطبية.

وأوضح دحمان، أن البعثة سترافقها كمية معتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تُقدر بـ 6.5 طن، تشمل مختلف الأنواع العلاجية والتجهيزات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأمثل بالحجاج الجزائريين طيلة فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.

وأشار رئيس البعثة الطبية إلى أن أول فوج من الطاقم الطبي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في الأسبوع الأول من شهر ماي، وذلك لضمان الاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج، الذين من المقرر أن تنطلق رحلاتهم ابتداءً من 10 ماي.