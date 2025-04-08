حج 2025.. تكوين خاص للحجاج عبر مختلف البلديات

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الثلاثاء، عن تسخير مراكز للتكوين والتدريب عبر مختلف البلديات والدوائر، وذلك لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 1446ه/2025م.

وأوضح الديوان في بيان له أنه وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية قد تم تسخير “مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج الميامين تعينهم على أداء مناسكهم بالشكل الصحيح”.

وللاطلاع على تفاصيل البرنامج الخاص بهذه المراكز، دعا الديوان الحجاج إلى الاتصال أو التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بمقر إقامتهم.