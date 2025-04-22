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حج 2025.. غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر بانتظار هذه الفئة

محمد فاسي
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حج 2025.. غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر بانتظار هذه الفئة
ح.م
تأشيرة السعودية

حذّرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، من تبعات التأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة للوافدين، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترة زمنية محددة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوزارة في بيان لها شددت على أهمية الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، لا سيما ما يتعلق بتنظيمات الحج والعمرة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الجهات المعنية على تعزيز الانضباط، وضمان تطبيق الأنظمة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ أمن وسلامة المجتمع.

وأكدت الداخلية السعودية أنها ستواصل متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، داعية جميع القادمين إلى المملكة إلى احترام مدد التأشيرات الممنوحة لهم، والمغادرة في الأوقات المحددة تفاديًا للعقوبات.

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