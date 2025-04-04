-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حج 2025.. فتح الرحلات عبر “بوابة الحج” و تطبيق “ركب الحجيج”

الشروق أونلاين
  • 540
  • 0
حج 2025.. فتح الرحلات عبر “بوابة الحج” و تطبيق “ركب الحجيج”

أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة, عن برمجة فتح الرحلات عبر “البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج” لحساب موسم حج 1446هـ/ 2025م.

وأوضح الديوان في بيان له، الخميس، أنه وبالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، ينهي إلى علم الحجاج الميامين أنه “تم برمجة فتح الرحلات عبر “البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج”، موسم حج 1446هـ/2025م”.

ولمعرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد الفتح “يتعين على الحجاج زيارة الرابط التالي: “https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips, حيث سيتم تحيين البرنامج دوريا عبر نفس الرابط”.

مقالات ذات صلة
3 وفيات في حادث مرور مروع بالمغير

3 وفيات في حادث مرور مروع بالمغير

الرئيس تبون يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون

الرئيس تبون يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون

وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)

وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)

تدقيق ومراجعة لملفات المستفيدين من منحة البطالة

تدقيق ومراجعة لملفات المستفيدين من منحة البطالة

هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد