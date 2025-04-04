حج 2025.. فتح الرحلات عبر “بوابة الحج” و تطبيق “ركب الحجيج”

أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة, عن برمجة فتح الرحلات عبر “البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج” لحساب موسم حج 1446هـ/ 2025م.

وأوضح الديوان في بيان له، الخميس، أنه وبالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، ينهي إلى علم الحجاج الميامين أنه “تم برمجة فتح الرحلات عبر “البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج”، موسم حج 1446هـ/2025م”.

ولمعرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد الفتح “يتعين على الحجاج زيارة الرابط التالي: “https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips, حيث سيتم تحيين البرنامج دوريا عبر نفس الرابط”.