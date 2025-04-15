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الجزائر

حج 2025.. فتح مواعيد الرحلات عبر البوابة الرقمية

محمد فاسي
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حج 2025.. فتح مواعيد الرحلات عبر البوابة الرقمية
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الحجاج الجزائريين في المطار

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، عن انطلاق عملية فتح مواعيد الرحلات المخصصة لنقل الحجاج لموسم حج 1446هـ/2025م، وذلك عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق “ركب الحجيج”.

وأوضح الديوان في بيان له مساء أمس الإثنين، أن الحجاج يمكنهم الآن الاطلاع على تفاصيل الرحلات والمواعيد الخاصة بهم من خلال زيارة الرابط التالي:  https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج الرحلات سيخضع للتحديث بشكل دوري عبر نفس المنصة الرقمية، داعيًا الحجاج إلى متابعة المستجدات بانتظام لضمان الاطلاع على آخر التغييرات.

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