-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حج 2025.. لجنة خاصة لمتابعة الحجاج و826 عضوا لمرافقتهم

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
حج 2025.. لجنة خاصة لمتابعة الحجاج و826 عضوا لمرافقتهم

أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج العمرة، الطاهر برايك، عن مرافقة 826 عضواً للحجاج الجزائريين وتنصيب لجنة خاصة لمتابعتهم.

وقال، الطاهر برايك خلال نزوله، الجمعة، ضيفا على التلفزيون الجزائري، إنّ المرافقين سيتوزعون عبر ثلاثة مراكز بكل من: مدينة جدة، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح برايك أنّ البعثة الجزائرية متكونة من أطباء وحماية مدنية تلقوا تكويناً شاملاً ومستمراً لخدمة حجاج بيت الله.

وأضاف: “تمّ تنصيب لجنة خاصة لمتابعة دقيقة لكل متطلبات الحجاج الميامين من مبيت وأداء للمناسك طيلة فترة أداء شعيرة الحج”.

وكشف برايك عن إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لضمان تنقل حجاج بيت الله الحرام في أحسن الظروف.

وركّز برايك على توصية الحجاج بالالتزام بالتعليمات المقدمة من قبل أعضاء البعثة الجزائرية في كل من منى وعرفات ومزدلفة.

مقالات ذات صلة
وفاة الوزير السابق حميد سيدي السعيد

وفاة الوزير السابق حميد سيدي السعيد

الرئيس تبون: الشعب الجزائري سيزداد عزما في مواجهة الناقمين على مبادئنا واستقلال قرارنا الوطني

الرئيس تبون: الشعب الجزائري سيزداد عزما في مواجهة الناقمين على مبادئنا واستقلال قرارنا الوطني

 الاشتباكات المأساوية بين الهند وباكستان.. الخارجية تصدر بيانا

 الاشتباكات المأساوية بين الهند وباكستان.. الخارجية تصدر بيانا

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية

الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في اللحوم المستوردة

الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في اللحوم المستوردة

عطاف يستقبل سفير الجمهورية الصحراوية عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر

عطاف يستقبل سفير الجمهورية الصحراوية عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد