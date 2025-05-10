حج 2025.. لجنة خاصة لمتابعة الحجاج و826 عضوا لمرافقتهم

أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج العمرة، الطاهر برايك، عن مرافقة 826 عضواً للحجاج الجزائريين وتنصيب لجنة خاصة لمتابعتهم.

وقال، الطاهر برايك خلال نزوله، الجمعة، ضيفا على التلفزيون الجزائري، إنّ المرافقين سيتوزعون عبر ثلاثة مراكز بكل من: مدينة جدة، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح برايك أنّ البعثة الجزائرية متكونة من أطباء وحماية مدنية تلقوا تكويناً شاملاً ومستمراً لخدمة حجاج بيت الله.

وأضاف: “تمّ تنصيب لجنة خاصة لمتابعة دقيقة لكل متطلبات الحجاج الميامين من مبيت وأداء للمناسك طيلة فترة أداء شعيرة الحج”.

وكشف برايك عن إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لضمان تنقل حجاج بيت الله الحرام في أحسن الظروف.

وركّز برايك على توصية الحجاج بالالتزام بالتعليمات المقدمة من قبل أعضاء البعثة الجزائرية في كل من منى وعرفات ومزدلفة.