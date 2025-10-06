-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حج 2026.. بيان هام من ديوان الحج والعمرة

الشروق أونلاين
  • 2282
  • 0
حج 2026.. بيان هام من ديوان الحج والعمرة

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الشركات والمؤسسات المؤهلة قانونًا والمعتمدة لتقديم خدمات لفائدة الحجاج الجزائريين، إلى التقدم بعروضهم التقنية والمالية، ضمن المناقصة المفتوحة الخاصة بتنظيم موسم حج 1447هـ/2026م

وحدّد الديوان في بيان له جملة من الخدمات التي تحتاج إلى التعاقد مع مؤسسات مؤهلة في المملكة العربية السعودية، وهي:

1- إسكان الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

2- توفير التغذية والإعاشة بمقرات الإقامة.

3- النقل المميز دورة كاملة: يشمل التنقل من وإلى المنافذ، وبين المدن، وفي المشاعر المقدسة.

4- تحميل وتنزيل ونقل أمتعة الحجاج من وإلى المنافذ وبين المدن.

5- الإشراف الصحي على الحجاج خلال فترة تواجدهم في الديار المقدسة.

6- استئجار مقر لمكتب شؤون حجاج الجزائر في المدينة المنورة.

وأفاد البيان انه من شروط المشاركة يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة معتمدة ومؤهلة قانونا لتقديم الخدمات محل الطلب في المملكة العربية السعودية.

ويمكن للمهتمين الاطلاع وسحب دفاتر الشروط من خلالها تحميلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz .

مقالات ذات صلة
رد المقاومة

رد المقاومة

أطباء يشددون على تحويل الوقاية إلى روتين يومي

أطباء يشددون على تحويل الوقاية إلى روتين يومي

مولوجي: تزايد نسبة المسنين يستدعي استشراف حاجياتهم في جميع المجالات

مولوجي: تزايد نسبة المسنين يستدعي استشراف حاجياتهم في جميع المجالات

وزارة البريد تطلق مسابقة لفائدة صناع المحتوى

وزارة البريد تطلق مسابقة لفائدة صناع المحتوى

قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

تنبيه: رياح عاتية وزوابع رملية على هذه الولايات

تنبيه: رياح عاتية وزوابع رملية على هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد