حج 2026.. بيان هام من ديوان الحج والعمرة

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الشركات والمؤسسات المؤهلة قانونًا والمعتمدة لتقديم خدمات لفائدة الحجاج الجزائريين، إلى التقدم بعروضهم التقنية والمالية، ضمن المناقصة المفتوحة الخاصة بتنظيم موسم حج 1447هـ/2026م

وحدّد الديوان في بيان له جملة من الخدمات التي تحتاج إلى التعاقد مع مؤسسات مؤهلة في المملكة العربية السعودية، وهي:

1- إسكان الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

2- توفير التغذية والإعاشة بمقرات الإقامة.

3- النقل المميز دورة كاملة: يشمل التنقل من وإلى المنافذ، وبين المدن، وفي المشاعر المقدسة.

4- تحميل وتنزيل ونقل أمتعة الحجاج من وإلى المنافذ وبين المدن.

5- الإشراف الصحي على الحجاج خلال فترة تواجدهم في الديار المقدسة.

6- استئجار مقر لمكتب شؤون حجاج الجزائر في المدينة المنورة.

وأفاد البيان انه من شروط المشاركة يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة معتمدة ومؤهلة قانونا لتقديم الخدمات محل الطلب في المملكة العربية السعودية.

ويمكن للمهتمين الاطلاع وسحب دفاتر الشروط من خلالها تحميلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz .