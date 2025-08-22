-- -- -- / -- -- --
الجزائر

حج 2026: تنصيب لجنة لدراسة عروض خدمات المشاعر

الشروق أونلاين
ح.م
جانب من الاجتماع

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، على تنصيب لجنة دراسة العروض المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات المترشحة للمشاركة في تقديم خدمات المشاعر لموسم حج 1447/2026هـ

وأفاد بيان للديوان أن برايك “أشرف على افتتاح أشغال وتنصيب لجنة دراسة العروض المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات المترشحة للمشاركة في تقديم خدمات المشاعر (عرفات، مني، مزدلفة) لموسم حج 1447هـ /2026, وذلك فور انقضاء أجل تقديم العروض”.

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها “الديوان الوطني للحج والعمرة” تضم ممثلين عن “وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة السياحة والصناعة التقليدية” وكذا ممثلين عن “بنك الجزائر والحماية المدنية، وكذا إطارات من الديوان الوطني للحج والعمرة”.

ويندرج عمل هذه اللجنة في إطار العمليات التحضيرية الخاصة بموسم حج 1447 هـ/ 2026م, وفقا لذات البيان.

تراجع نسبي في حرائق الغابات بفضل التدابير المتخذة للوقاية

الجزائر تنضمّ إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

قريبا.. خدمة جديدة من بريد الجزائر لحاملي البكالوريا   

الجزائر ستبقى شامخة وحريصة على قرارها السياديّ

اعتداء بالحجارة على حافلتين لـ”إيتوزا” في سيدي عبد الله (صور)

تراجع كبير في أسعار السردين وهذه أسباب الوفرة

