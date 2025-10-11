-- -- -- / -- -- --
حج 2026: لقاء توجيهي بين ديوان الحج ووكالات السفر بجدة

حج 2026: لقاء توجيهي بين ديوان الحج ووكالات السفر بجدة

عقد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الطاهر برايك، السبت، لقاء توجيهي مع ممثلي وكالات السياحة والأسفار الجزائرية المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ / 2026م.

جرى اللقاء بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة، بحضور القنصل العام الجزائري محمد عالم، وأعضاء الوفد التحضيري متعدد القطاعات حسب بيان للديوان.

وجاء في البيان أن اللقاء خُصص “لتقديم التوجيهات والتعليمات المتعلقة بإطار وضوابط عمل الوفد التحضيري بالتنسيق مع ممثلي الوكالات السياحية، قصد استكمال عمليات التعاقد ضمن الحصص المخصصة لكل وكالة، بما يضمن التحضير الأمثل للموسم”.

